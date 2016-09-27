Dizi kültür dergisi Episode için geri sayım başladı

Beyaz camın edebiyat uyarlamalarına bol bol göz kırptığı ve edebiyat okurlarının kimi dizilerde kitaplardan aldıkları hazza yakın bir haz yakaladığı şu günlerde bünyesinde Pulbiber Dergi ve 221B Dergi gibi markaları barındıran Mylos Yayın Grubu, konsept dergiciliğe gösterilen ilgiyi bir dizi dergisiyle zenginleştirmek amacıyla yola çıktı ve yeni dizi kültür dergisi Episode için kolları sıvadı.

İki aylık sürelerle ve bol sayfalı zengin içerikle 2016’nın Aralık ayında ilk sayısı yayımlanacak olan Episode Dergi, içinde yerli diziler için hazırlanan % 100 yerli “Sezon” bölümüyle birlikte okur karşısına çıkacak.

Dünyadan ve Türkiye’den güncel dizi haberleri, geçmişten bugüne dizi incelemeleri, söyleşiler, özel tematik bölümler ve çok daha fazlasıyla Episode Dergi, Türkiye’nin önemli yazarlarını, yönetmenlerini, senaristlerini, eleştirmenlerini, müzisyenlerini ve farklı disiplinlerden birçok sanatçıyı bir araya getirecek.



Aynı zamanda güncel paylaşımlar ve içerikler için Episode Dergi sosyal medya hesapları ve Ekim ayında yayına girecek olan episodedergi.com web sitesi de aktif olarak yayına başlayacak.



