Doğu Ekspresi'nde Cinayet sinemaya uyarlanıyor

Polisiye denince akla gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz Agatha Christie. Polisiye edebiyatın kraliçesi olarak anılan Christie'nin 1934 yılında yayımlanan ve ilk yayımlandığı günden bu yana popülerliğinden hiçbir şey yitirmeyen kült romanı Doğu Ekspresi'nde Cinayet yeniden beyazperdeye uyarlanıyor.

Senaryo uyarlamasını Michael Green'in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda ise Akademi Ödülleri'ne beş kez aday gösterilen Kenneth Branagh varmış. Branagh aynı zamanda Dedektif Poirot karakterine de hayat verecek. Ancak Agatha Christie hayranlarının biraz sabırlı olması gerekecek, zira, daha önce de 1974 yılında beyazperdeye uyarlanan Doğu Ekspresi'nde Cinayet'in bu yeni versiyonunun Kasım 2017'de vizyona girmesi bekleniyor.