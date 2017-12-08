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    08-12-2017

						
Doris Lessing'in Nobel Edebiyat Ödülü satılıyor

						

							
							

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Edebiyat alanındaki kariyeri 2007 yılında Nobel Edebiyat Ödülü ile taçlanan ve 2013 yılında hayatını kaybeden ünlü Britanyalı yazar Doris Lessing'in Nobel Edebiyat Ödülü madalyası satışa çıkıyor.
 
Lessing, 87 yaşında kazandığı Nobel Edebiyat Ödülü ile aynı zamanda bu ödülü kazanan en yaşlı yazar ünvanını da almıştı. Lessing'in Nobel Edebiyat Ödülü madalyası önümüzdeki cumartesi günü düzenlenecek bir müzayedede açık artırmaya sunulacak. Madalyanın 150.000 sterlinin üzerinde bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.
 
 
 
(Fotoğraf: Matt Dunham/Associated Press)

Doris Lessing'in Nobel Edebiyat Ödülü madalyası, satışa çıkarılan ilk Nobel Edebiyat Ödülü madalyası değil üstelik. Geçtiğimiz yıl Andre Gide'in madalyası da Paris'te açık artırma yoluyla satılmış ve 300.000 euro karşılığında alıcı bulmuştu. Benzer bir biçimde, William Faulkner'ın Nobel Edebiyat Ödülü madalyası da 2013 yılında New York'ta açık artırmaya sunulmuş, fakat 500.000 ila 1 milyon dolar arasında alıcı bulması düşünülen madalya umulan ilgiyi görememiş ve satılamamıştı.
 
Madalyayı satışa çıkarmaya hazırlanan Christie’s Müzayede Evi'nden Sophie Hopkins, Doris Lessing'in bu ödülü kazanan az sayıdaki kadın yazardan biri olduğunun altını çiziyor ve beklenen fiyatın makul olduğunu belirtiyor. Nobel Edebiyat Ödülü verilen kadın yazar sayısı bugün itibariyle 14. Lessing ise bu ödülü kazanan 11. kadın yazardı. Nobel Edebiyat Ödülü kazanan ilk kadın yazar Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf 1909 yılında bu ödüle layık görülmüştü.
 
 
 
 
Kaynak: Guardian
 

						

						

						
						
												

							
							

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