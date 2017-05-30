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    30-05-2017

						
Duygu Asena Roman Ödülü Şebnem İşigüzel'in

						

							
							

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Doğan Kitap tarafından düzenlenen Duygu Asena Roman Ödülü'nün bu  yılki sahibi Gözyaşı Konağı - Ada 1876 romanıyla Şebnem İşigüzel oldu.
 
Jüri,  Duygu Asena'nın anısını ve fikirlerini yaşatmak amacıyla düzenlenen  ödülün Gözyaşı Konağı - Ada 1876 romanıyla Şebnem İşigüzel'e verilmesini  oybirliği ile kabul etti.
 
 
 
Yazarlık  kariyeri boyunca kadın meselesine yönelik duruşu ve özgürlükçü tavrıyla  dikkat çeken Şebnem İşigüzel, bu romanında da erkeklerin gölgesine  direnen bir kadının özgürleşme ve hayatını yeniden inşa etme çabasını  anlatıyor.  Roman, İşigüzel’in zengin dili ve güçlü anlatımıyla dikkat  çekiyor.
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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