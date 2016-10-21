Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    21-10-2016

						
Edebiyat ve mimariyi buluşturan iki etkinlik 

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 0

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Ekim ayının son haftası hem edebiyat hem de mimari meraklıları için oldukça yoğun geçeceğe benziyor.  Biri Yem Yayın, diğeri ise Salt Galata tarafından düzenlenen iki etkinlik okurlarla buluşmaya hazırlanıyor.
Yem Yayın ve Açık Radyo işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan Edebiyatta Mimarlık söyleşisi YEM Yayın’ın yeni kitabı 25 Ekim Salı günü Hikmet Temel Akarsu moderatörlüğünde, mimar ve yazarlarla YEM sahnesinde olacak. Söyleşide Celal Abdi Güzer, Sema Sandalcı ve Yücel Gürsel konuşmacı olarak yer alacak. Ayrıca 25 Ekim’den itibaren her Salı günü 14.00-14.30 saatleri arasında Açık Radyo’da “Edebiyatta Mimarlık” programı, Hikmet Temel Akarsu ve Emre Karacaoğlu sunumuyla ve her hafta katılacak farklı misafirlerle dinleyicilerle buluşacak.
 
 
İstanbul Serbest Mimarlar Derneği’nin Kalebodur’un destekleri ile Salt Galata’da düzenlediği “Mimarlık Ve…” buluşmaları ise üçüncü kez 31 Ekim Pazartesi günü “İstanbulSMD ve Kalebodur’la Pazartesi Buluşmaları - Mimarlık ve Edebiyat” başlığı altında gerçekleştiriliyor.

“Mimarlık ve Edebiyat” buluşmasında, polisiye romanlarıyla tanınan Türkiye’nin önemli yazarlarından, Ahmet Ümit’i konuk ediyor. Mimarlık ve edebiyatın kent, mekân ve bellek üzerinden ortak özelliklerinin tartışılacağı panelde, gazeteci ve yayıncı Cem Erciyes ile Ahmet Ümit, edebiyatta mekân kurgularının kentsel mimari ile bağlantısı ve İstanbul’un mekânsal algısının edebiyat alanına katkısını birlikte konuşacak. 

Ahmet Ümit’in romanlarında ön plana çıkan sosyolojik analizler ve tarihsel bilgiler aracılığıyla konumlandırdığı kent dili ile mimarlık disiplininden nasıl yararlandığı incelenirken, romanların kurgusunda ve roman karakterleri üzerinden yapılandırdığı, mekânın belirlediği, sınırlı ve özgür alanların edebiyat ile bağlantısı da tartışılacak.
”Mimarlık ve Edebiyat” paneli 31 Ekim Pazartesi günü saat 19:00-20:30 arasında Salt Galata’da ücretsiz izlenebilir.
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Oğuz Tansel'ın 100. yaşına özel sempozyum

						
Şair ve halkbilimci Oğuz Tansel doğumunun 100. yılı şerefine düzenlenen bir sempozyumla anılacak. Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uyguluma ve Araştırma Merkezi ve ODTÜ Türk Dili Bölümü tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik "Türk Masal Dünyası ve Doğumunun 100. Yılında Oğuz Tansel Sempozyumu" başlığını taşıyor.

						
					

					

					

										

					

						
Tolkien'den Orta Dünya'da geçen bir aşk hikayesi yolda

						
Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit'ten sonra JRR Tolkien okurlarını bir kez daha Orta Dünya'ya götürmeye hazırlanıyor. Fakat bu defa heyecan dolu bir macera değil, kalbe dokunan bir aşk hikayesi konumuz. JRR Tolkien'in ölümlü bir insanla ölümsüz bir Efl'in aşkını konu edinen yeni bir hikayesi önümüzdeki yıl yayınlanacak.

						
					

					

					

										

					

						
Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı başlıyor

						
Dünyanın en kapsamlı kitap fuarı olan ve yayıncılık dünyasının profesyonellerini bir araya getiren Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı, bu yıl 19-23 Ekim tarihleri arasında...
 

						
					

					

					

										

					

						
Çetin Altan Kadıköy'de anılacak

						
Usta gazeteci ve yazar Çetin Altan, ölümünün birinci yıldönümünde Kadıköy'de anılacak.
 

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Edebiyat ve mimariyi buluşturan iki etkinlik 

					

				

				
				

					
Oğuz Tansel'ın 100. yaşına özel sempozyum

					

				

				
				

					
Tolkien'den Orta Dünya'da geçen bir aşk hikayesi yolda

					

				

								
				

					
Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı başlıyor

					

				

								
				

					
Çetin Altan Kadıköy'de anılacak

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Nermin Yıldırım ile söyleşi:

Edebiyat ve başka hayatlara bakabilmek

ECE KARAAĞAÇ
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - “Morfin uykusu”
						
					
					
				

																

						2 - Daha çok kitap okuyabilmeniz için beş öneri
						
					
					
				

																

						3 - Odak Yazar Söyleşileri 'nin bu ayki konuğu Gaye Boralıoğlu
						
					
					
				

																

						4 - Oğuz Tansel'ın 100. yaşına özel sempozyum
						
					
					
				

																

						5 - Pembe iyimser bir renktir
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap