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    03-10-2016

						
Elena Ferrante'nin kim olduğu gizemi çözülüyor!

						

							
							

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Kitapları Türkiye'de Everest Yayınları tarafından yayımlanan ve özellikle Napoli Romanları olarak adlandırılan dörtlemesiyle tanınan Elena Ferrante, son yılların en büyük edebi gizemlerinden biri. Çünkü Elena Ferrante müstear adını kullanan yazar gerçek kimliğini gizlemeyi tercih ediyor ve Roma merkezli yayıncısı da yazar hakkında oldukça kısıtlı bir bilgi sunuyor.
 
Ancak bu büyük edebi gizemin çözülmeye yakın olduğu da iddialar arasında. İtalyan gazeteci Claudio Gatti, The New York Review of Books için kaleme aldığı yazıda, Elena Ferrante'nin gerçek kimliğine ulaştığı iddiasında bulundu. Gatti, bir aydan uzun süren araştırmaları neticesinde tapu kayıtları da dahil olmak üzere birçok mali kaydın Elena Ferrante'nin gerçek kimliği olarak Anita Raja adlı Alman asıllı çevirmene işaret ettiğini öne sürüyor. Annesi Yahudi soykırımından kaçmayı başarmış bir Alman olan Anita Raja, Napolili yazar Domenico Starnone ile evli ve Elena Ferrante'nin İtalyalı yayıncısı Edizione için uzun yıllar Almanca çevirmenlik yaptığı biliniyor.
 
(Anita Raja)
 
Claudio Gatti, Elena Ferrante'nin ilk romanının film uyarlamasının ardından serbest bir çevirmen olan Anita Raja'nın Roma'nın pahalılığıyla ünlü bir semtinde 7 odalı bir apartman dairesi aldığına, sonraki yıllarda da Anita Raja'nın malvarlığına Toskana bölgesinde bir kır evinin eklendiğine dikkat çekiyor. Elena Ferrante'nin uluslararası bir üne kavuştuğu 2014 yılında ise Anita Raja'nın eşi Domenico Starnone'un Roma'da, yaklaşık değeri 2 milyon dolar olan 11 odalı bir daire aldığı biliniyor. Ayrıca Elena Ferrante'nin başarısıyla Edizione'nin Anita Raja'ya yaptığı ödemeler arasındaki bağa dikkat çeken Claudio Gatti, yayıncıdan Anita Raja'ya yapılan ödemelerin Ferrante'nin uluslararası başarısının yayıncıya getirisiyle doğru orantılı olduğunu iddia ediyor.
 
Öte yandan bu makaleyi yazarın özel hayatına yapılan bir saldırı olarak görenler de mevcut. Özellikle birtakım okurlar bu durumun yazarı yazmaya devam etmekten alıkoyacağı endişesi taşıyor. Gazetecileri de iki kutba ayıran bu makale kimilerine göre araştırmacı gazeteciliğin bir başarısı iken kimileri için de gazetecilik etiğinin ihlal edilmesi manasına geliyor.
 
Elena Ferrante cephesinden ise henüz bir açıklama yok. Yazarın kendisinden ya da yayıncısından bir açıklama gelmediği müddetçe bu haberlerin gerçeklik kazanmayacağının da altını çizmekte yarar var. Görünen o ki Elena Ferrante'nin gerçek kimliği bir müddet daha gizemini koruyacak.
 
 
 
 
Kaynak: www.nybooks.com
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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