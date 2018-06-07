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    07-06-2018

						
European Design Awards 2018'den üç güzel haber

						

							
							

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European Design Awards 2008’den bu yana, illüstrayon, tipografi, dijital tasarım gibi 7 ana kategoride 35 farklı ödülün dağıtıldığı bir tasarım yarışması. Bu yıl Oslo'da düzenlenen ödül töreninde, edebiyat dünyasından tanıdığımız üç tasarımcının ismi öne çıktı.

Kapak tasarımlarıyla tanıdığımız Geray Gençer, Doğan Kitap için tasarladığı "Edebiyat Klasikleri" dizisiyle "altın ödül"e layık görüldü.
 
 
 
 
Kolajlarıyla da tanıdığımız Kibele Yarman Koç Üniversitesi Yayınları'nın "Imprint" dizisi için hazırladığı The Book of Devices (İhsan Oktay Anar'ın Kitab-ül Hiyel'inin İngilizce baskısı) ile "bronz ödül"ü kazandı.
 
 
 
Utku Lomlu ise, Can Yayınları’ndan çıkan Petros Markaris dizisiyle kapak tasarımı kategorisinde finalistler arasında yer aldı. Lomlu, geçtiğimiz yıl Porto’da düzenlenen törende Umberto Eco dizisi için hazırladığı kapaklarla ödüle layık görülmüştü.


 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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