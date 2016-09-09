Amerika'nın en çok tanınan yazarlarından F. Scott Fitzgerald'ın daha önce hiçbir yerde yayımlanmayan öyküleri ortaya çıktı. Yazılmalarının üzerinden seksen yıl geçen öyküler, sonunda, bir derleme olarak önümüzdeki yıl okuyucusuyla buluşacak. Derleme, Nisan 2017’de ünlü Amerikan yayın şirketi Scribner’ın sahip olduğu Simon & Schuster adlı yayınevi tarafından yayımlanacak. Basılacak eserlerde ağırlıklı olarak 1930’ları anlatan yazara ait çizimlere yer verilecek.

Amerikalı yayıncı Scribner, "Fitzgerald'ın dergilere sunduğu ve yayımlanması için kabul edilen bu hikayeler gerçekte asla basılmadı," diyerek hikayelerin daha evvel yayımlanmadığını doğruladı. Koleksiyon ile ilgili, "Fitzgerald tartışmalı konulara değiniyor. Yazar kalemini gençliğe yaslıyor. Sahiden konuşan ve düşünen genç erkekler ve genç kadınlar gibi yazıyor, bunu bir sanat tablosu olarak bize sunuyor, üstelik sansürsüz," açıklamasında bulunan Amerikalı yayıncı sözlerine şöyle devam etti: "Fitzgerald yazdığı metnin onun çağdaş editörleri tarafından değiştirilip sterilize edilmesi yerine, çalışmasının basılmadan olduğu gibi kalmasını teklif etmiş, üstelik o zamanda kendisinin paraya ve eleştiriye büyük bir ihtiyacı olmasına rağmen."



F. Scott Fitzgerald, derlemeye de ismini veren hikayesi "I’d Die For You"daki çizimleri Kuzey Carolina dağlarında, eşi Zelda’yla birlikte alkole batmış bir vaziyette, bir senatoryumun yakınında yaşarken yapmış.

Kaynak: The Guardian