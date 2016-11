Fantastik Canavarlar vizyona giriyor

J.K Rowling'in Harry Potter serisinde adı geçen aynı adlı ansiklopedik kitaba dayanan Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? adlı film bugün vizyona giriyor. Newt Scamander adlı bir kaşifin maceralarının anlatıldığı film Harry Potter'ın maceralarından yaklaşık 70 yıl öncesinde geçiyor ve Newt Scamander'ın New York'taki maceralarını ve New York'un gizli cadı ve büyücü komitesiyle yaşadıklarını konu ediniyor. Kadrosuyla dikkat çeken yapımın yönetmenliğini David Yates üstleniyor. Genç kaşif ve yazar Scamander rolünü Danimarkalı Kız ve Her Şeyin Teorisi filmlerindeki başarılı performansıyla hatırlanan Oscar ödüllü oyuncu Eddie Redmayne üstlenirken, filmin kadrosunda Ezra Miller, Colin Farell, Katherine Waterston, Zoë Kravitz, Ron Perlman ve Jon Voight da yer alıyor.