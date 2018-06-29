Fatih Akın'dan Stephen King uyarlaması!

Duvara Karşı, Yaşamın Kıyısında gibi filmleriyle tanıdığımız Almanya doğumlu yönetmen Fatih Akın son olarak Paramparça adlı filmiyle Altın Küreler'de Yabancı Dilde En İyi Film ödülüne layık görülmüş ve Cannes'da filmin başrol oyuncusu Diane Kruger'a En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırmıştı.

Altın Küreler'deki başarının Hollywood üzerinde büyük tesiri olmuş gibi gözüküyor. Zira Akın bu kez belki de en büyük bütçeli projelerinden biri için kolları sıvamış durumda. Bugün ajanslara düşen habere göre, Hollywood'un en büyük yapım şirketlerinden Universal, Stephen King'in artık klasikleşmiş romanı Tepki'nin (Firestarter) sinema uyarlamasında yönetmen koltuğunu Fatih Akın'a teslim edecek.

Stephen King'in en bilinen metinlerinden Tepki, psikokinetik yetilere sahip genç bir kadının gizli servis yetkililerince kaçırılması ve özel yeteneklerinin bir silah olarak kullanılmak istenmesi üzerine kurulu.

Kaynak: Variety