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    30-09-2016

						
Fatih Akın'ın yeni filmi Elveda Berlin vizyonda

						

							
							

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Fatih Akın'ın Wolfgang Herrndorf'un 30 dile çevrilen ve ülkemizde de On8 Kitap tarafından Yokuş Aşağı ismiyle yayımlanan romanından uyarladığı yeni filmi Elveda Berlin vizyona girdi.
 
Yazarına 2011 yılında Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü'nü kazandıran kitap, çağdaş bir Huckleberry Finn hikayesi olarak da anılıyor. 14 yaşındaki Maik ve sınıfa yeni gelen göçmen Tschick'in sıra dışı dostluğunu ve çalıntı bir araçla yaptıkları yolculuğu anlatan film aynı zamanda Fatih Akın'ın filmografisindeki ilk edebiyat uyarlaması olma özelliğini de taşıyor.
 
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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