Finnegan'ın Uyanması Kitap Fuarı'nda okurla buluşacak

James Joyce’un büyük eseri Finnegans Wake, Fuat Sevimay çevirisi ve Finnegan Uyanması adıyla ilk kez 35. Tüyap İstanbul Kitap Fuarı’nda okurla buluşacak. Finnegan Uyanması Bülent Doğan'ın editörlüğünde ve Işık Ergüden ve Enis Batur’un katkılarıyla Sel Yayıncılık tarafından ciltli özel baskısı ve metne dair kılavuzuyla tam metin olarak Türkçede.

James Joyce, Ulysses’i yazdıktan sonra on yedi yılı aşan bir uğraş sonucu Finnegan Uyanması’nı edebiyat dünyasına sunduğunda büyük tartışmalara yol açmıştı. İngilizce yazılmış en zor eserlerden biri kabul edilen, hemen her türlü konu, anlatım ve karakter kalıbını kırarak deyim yerindeyse çığır açan bu eser, ilk parçası yayınlandığından bu yana akademisyenlerin ve eleştirmenlerin çalışmalarına konu olmaya, üzerine yazılmış sayısız kitapla edebiyat alanında gündem yaratmaya devam etmektedir.

Finnegans Wake, 2015 yılında da Aylak Adam Yayınları tarafından Türkçede yayımlanmıştı. Haberini şuradan okuyabilirsiniz: Ve "Finnegans Wake" Türkçede!