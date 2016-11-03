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    03-11-2016

						
Finnegan'ın Uyanması Kitap Fuarı'nda okurla buluşacak

						

							
							

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James Joyce’un büyük eseri Finnegans Wake, Fuat Sevimay çevirisi ve Finnegan Uyanması adıyla ilk kez 35. Tüyap İstanbul Kitap Fuarı’nda okurla buluşacak. Finnegan Uyanması Bülent Doğan'ın editörlüğünde ve Işık Ergüden ve Enis Batur’un katkılarıyla Sel Yayıncılık tarafından ciltli özel baskısı ve metne dair kılavuzuyla tam metin olarak Türkçede.
 
James Joyce, Ulysses’i yazdıktan sonra on yedi yılı aşan bir uğraş sonucu Finnegan Uyanması’nı edebiyat dünyasına sunduğunda büyük tartışmalara yol açmıştı. İngilizce yazılmış en zor eserlerden biri kabul edilen,  hemen her türlü konu, anlatım ve karakter kalıbını kırarak deyim yerindeyse çığır açan bu eser, ilk parçası yayınlandığından bu yana akademisyenlerin ve eleştirmenlerin çalışmalarına konu olmaya, üzerine yazılmış sayısız kitapla edebiyat alanında gündem yaratmaya devam etmektedir.
 
Finnegans Wake, 2015 yılında da Aylak Adam Yayınları tarafından Türkçede yayımlanmıştı. Haberini şuradan okuyabilirsiniz: Ve "Finnegans Wake" Türkçede!
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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