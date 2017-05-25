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    25-05-2017

						
Folio Ödülü'nün kazananı belli oldu

						

							
							

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Kısa listesi geçtiğimiz Nisan ayında açıklanan Folio Ödülü'nün kazananı belli oldu. Bu yıl kurgu dışı kitapların da kurgu kitaplar kadar kendine yer bulduğu listeden ödülü kucaklayan isim The Return adlı anı kitabıyla Hisham Matar oldu. Matar bu yıl bu kitabıyla biyografi-otobiyografi dalında Pulitzer Ödülü'ne de layık görülmüştü. The Return ayrıca Folio Ödülü'nü kazanan ilk kurgu dışı kitap oldu.
 
 
 
The Return, Hisham Matar'ın Kaddafi rejiminin yıkılmasının ardından kaybolan babası Jaballa'yı bulmak üzere memleketine yaptığı yolculuğu anlatıyor. Matar'ın babasının dikta rejimine muhalif bir işadamı olduğu ve 1979'da güvenlik güçleri tarafından kaçırıldığı biliniyor. Ailesi tarafından bir daha haber alınamayan Jaballa'nın, 1996 yılında 1270 mahkumun öldürülmesiyle kötü bir şöhret edinen Ebu Salim cezaevine götürüldüğü tahmin ediliyor.
 
 
 
Esasen romancılığıyla tanınan Hisham Matar New York'ta doğmuş, Trablus ve Kahire'de büyümüş bir yazar. Şimdilerde ise İngiltere'de yaşıyor. Türkçede Bir Kayboluşun Anatomisi adlı bir romanı bulunan Matar'ın ilk romanı In The Country of Men Man Booker Ödülü kısa listesine kalmayı başarmış ve 2006 yılında The Guardian tarafından "en iyi ilk kitap" seçilmişti.
 
 

Folio Ödülü 2017 kısa listesi için tıklayınız.
 

 
 
 
 
Kaynak: The Guardian
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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