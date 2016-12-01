Fransız edebiyat tarihinin en önemli silahı satıldı

Ünlü Fransız Arthur Rimbaud'nun ölümün kıyısına gelmesine sebep olan silah Paris'te düzenlenen bir açık artırma ile 434,500 Euro'ya satıldı. Silah Paul Varleine'in sevgilisi ve dostu Arthur Rimbaud'yu öldürmeye çalıştığı sırada kullanılmıştı.

Arthur Rimbaud ile birlikte olmak için karısını ve çocuğunu terk eden Paul Varleine'in silahı şair ile iki yıl süren yakıcı aşk ilişkisine bir son vermek üzere 10 Temmuz 1873'te Brüksel'de aldığı biliniyor. Londra'da alkol ve uyuşturucu ile geçen ve Rimbaud'ya Cehennemde Bir Mevsim'i yazmasında ilham olan günlerin ardından Varleine karısına geri dönmek istemiş ve Rimbaud'dan uzaklaşmak için Brüksel'e gelmişti. Fakat genç şair onu yine de takip etti. İkili arasında otel odasında geçen bir tartışma sırasında Varleine satın aldığı silahı Rimbaud'ya doğrultmuş ve iki kez ateş etmişti. Kurşunlardan biri duvara saplanırken diğeri de Rimbaud'yu bileğinden yaralamıştı. Fakat bu saldırı da Rimbaud'yu durdurmaya yetmemiş ve şair Varleine'inden ayrılmayı reddetmişti. Varleine bu kez sokak ortasında Rimbaud'ya silah doğrultunca önce gözaltına alındı, ardından da iki yıl hapse mahkum edildi.

Kaynak: The Guardian