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    05-10-2016

						
Game of Thrones serisi interaktif e-kitap oluyor

						

							
							

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Dünyaca ünlü Game of Thrones: Songs of Ice and Fire'ın yazarı George R.R. Martin şimdi de Apple ile yaptığı işbirliğiyle gündemde. Apple ve Harper Collins serinin interaktif e-kitaplarını iTunes üzerinden satışa çıkardı. Şimdilik yalnızca serinin ilk kitabı A Game of Thrones'a ulaşmak mümkün olsa da çok yakında serinin geri kalan kitaplarının da aynı formatla satışa çıkacak. A Clash of Kings 27 Ekim'de, A Storm of Swords ise 15 Aralık'ta satışa çıkmış olacak. Serinin diğer iki kitabı A Feast for Crows ve A Dance with Dragons içinse 2017'nin Şubat ve Mart aylarını beklemek gerekecek.
 
 

iTunes'taki ürün sayfasında yer alan açıklamaya göre bu e kitaplarda okuma keyfini artıracak internatif haritalar, yazarın notları, sözlükler, aile soyağaçları ve illüstrasyonlar bulunuyor. Kitap aynı zamanda karakterlerin yolculuklarını daha kolay takip etmeye yarayan bir tasarıma da sahip.
 
 
 
 
Kaynak: Electric Literature
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
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