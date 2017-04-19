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    19-04-2017

						
Genç Dumbledore'u Jude Law canlandıracak

						

							
							

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Harry Potter evreninin öncülü niteliğindeki Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerelerde Bulunurlar'ın devam filminde Harry Potter'ın yol göstericisi Albus Dumbledore'un gençliğini Jude Law canlandıracak. Serinin devam filminin senaryosu, ilk filmde de olduğu gibi J.K. Rowling'in elinden çıkacak.
 
 
 
Dumbledore karakterinin geçmişte Johnny Depp tarafından canlandırılacak olan kötücül büyücü Gellert Grindelwald ile dost olduğu ve bu dostluğun zamanla düşmanlığa dönüştüğü biliniyor ve bu ilişkinin yarattığı tansiyonun devam filmini ilk filme göre daha ürkütücü kılması bekleniyor. Serinin devam filmi 16 Kasım 2017'de vizyona girecek.
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Variety
						

						

						
						
												

							
							

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Haberler

				

					
Genç Dumbledore'u Jude Law canlandıracak

					

				

				
				

					
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