George R. R. Martin’in Ateşin ve Buzun Şarkısı adlı fantastik serisinin dünyaca ünlü bir televizyon dizisi olan Game of Thrones’a dönüşmesiyle G.R.R Martin’in yapımcılar nezdindeki popülaritesi de bir hayli arttı. Game of Thrones’un muhtemel spin-off (yan ürün) dizileri tartışıladursun, Amerika’nın fantastik ve bilimkurgu dizileriyle ünlü kanalı SyFy G.R.R Martin’in bambaşka bir hikayesine göz dikmişe benziyor.



SyFy geçtiğimiz günlerde yazarın 1980 tarihli bilimkurgu romanı Nightflyers’ı ekrana taşımak üzere çalışmalara başladığını açıkladı. Roman yeryüzünün korkunç tahribatlara uğradığı gelecekte, bir grup cesur mürettebatın Nightflyers adlı bir gemiyle, belki de kurtuluşun anahtarı olacak, gizemli bir uzay aracının peşine düşüşünü anlatıyor. Mürettebat, varış noktalarına az bir mesafe kala, geminin yapay zekasının ve hiç ortalarda görünmeyen kaptanının onları uzayın ölümcül karanlığına sürüklüyor olabileceğini fark ediyor.



Bu Nightflyers’ın ilk kez uyarlanışı değil. Roman daha evvel, G.R.R. Martin’in de yazar olarak yer aldığı bir ekip tarafından sinemaya uyarlanmıştı. Henüz başlangıç aşamasında olan projenin ne zaman izleyici ile buluşacağı ise belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Vice