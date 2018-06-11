Gillian Flynn uyarlaması "Sharp Objects"in resmi fragmanı yayında

Kayıp Kız ile bir anda tüm dünyada tanınan, romanın David Fincher imzalı sinema uyarlamasıyla popülaritesi daha da artan Gillian Flynn’in Sharp Objects adlı romanı iddialı bir projeyle televizyon ekranlarına geliyor.

HBO yapımı Sharp Objects’te Amy Adams, bir süre psikiyatri kliniğinde kaldıktan sonra, iki genç kızın ölümünü çözmek için doğup büyüdüğü kasabaya gitmesi gereken Camille Preaker’a hayat veriyor.

Polisiye gerilim türündeki dizinin yönetmen koltuğunda, geçtiğimiz yılın hit’lerinden Big Little Lies dizisinin yanı sıra Cheryl Strayed uyarlaması Wild, Dallas Buyers Club ve Demolition gibi filmleriyle de tanınan Jean-Marc Vallée oturuyor.

Yaklaşık bir ay sonra ekranlara gelecek diziden ilk resmi fragman yayınlandı:

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