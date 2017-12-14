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    14-12-2017

						
Gökçe İrten’in ilk kişisel sergisi “Muhit”

						

							
							

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Mixer, SabitFikir okurlarının illüstrasyonlarıyla yakından tanıdığı Gökçe İrten’in kentsel dönüşüm ve bunun bireyler üzerinde yarattığı hissiyata odaklanan kişisel sergisi “Muhit”i, 15 Aralık itibariyle izleyiciyle buluşturuyor. 

Sergiye ilişkin şöyle bir tanıtım yapılmış: Son yıllarda değişen şehirleşme anlayışı farklı yaşam biçimlerini beraberinde getirmektedir. Yaşanmışlığı olan yerleşim alanlarının dönüştürülerek gökdelenlere ve rezidanslara evrilmesiyle birbirleriyle sosyalleşmekten uzaklaşan insanlar, mahalle kültürünün ve sıcaklığının yok olmasına sebep olmaktadır. Mahallelerin birer binaya sıkıştırılması ile güven ve samimiyetin giderek azalması, evlere giren mecburi yalıtılmışlık, izole hayatlara yol açmaktadır.
 
 
"Muhit’’ sergisinde gördüğümüz, farklı pencerelerden birbirlerini izleyen karakterler kentsel dönüşüm ile yer değişiminin bireylere yaşattığı tedirginliği görünür kılıyor. Gökçe İrten’in farklı zamanlarda topladığı, hikayesi olan çerçeveleri metafor olarak kullandığı sergide her bir çerçeve, insanların pencerelerinden dışarı baktığı evlerini ve anılarını temsil ediyor. Sanatçının işlerinde, birbirinden farklı hayatların yaşandığı evlerle karşı karşıya gelen, sıkışmış beton yapıların içerisinden izleyiciye bakan insanları görüyoruz. Sergi git gide azalan insan ilişkilerine odaklanırken, hızla değişen yaşam alanlarının verdiği yalnızlık hissini irdeliyor.

“MİSAFİR: Umulmadık” sergisiyle eş zamanlı gerçekleşecek olan Gökçe İrten’in ilk kişisel sergisi “Muhit”, 13 Ocak’a kadar Mixer’de görülebilir.
 
(Ayrıntılı bilgi için: Mixer)
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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