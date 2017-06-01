"Görme Biçimleri" sergisi Arter'de

Şimdiye kadar yer verdiği kişisel ve karma sergilerle çağdaş sanatın görünürlüğüne katkıda bulunan Arter, John Berger'ın Görme Biçimleri adlı eserinden yola çıkan yeni bir sergiye daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Küratörlüğünü Montblanc Kültür Vakfı eşbaşkanları ve multidisipliner küratoryal platform Art Reoriented’ın kurucuları Sam Bardaouil ile Till Fellrath'ın üstlendiği "Görme Biçimleri" sergisi, çoğu Türkiye’de ilk kez sergilenecek 33 sanatçının yapıtlarını bir araya getiriyor.

John Berger’ın 1972’de yayımladığı ve görsel kültür üzerine çığır açıcı metinlerden biri kabul edilen Görme Biçimleri adlı kitabından yola çıkan sergi M.Ö. 1.000’den günümüze geniş bir döneme yayılan 70 yapıta ev sahipliği yapıyor ve resim, heykel ve fotoğraftan ses, film yerleştirmeye çeşitli mecralara uzanıyor.

"Görme Biçimleri", izleyiciyi aşina olduğumuzu düşündüğümüz formları ve kavramları sanatçıların yenilenmiş görünümler ve anlamlarla uyumlu hale getirdikleri çeşitli yolları araştırmaya davet ediyor. Sergi dönemler, janrlar ve sözde “izmler”in katılıklarını sorguluyor ve çizgisel olmayan bir zaman anlayışını benimsiyor.

İzleyicinin zaman, mekan ve perspektif algısıyla oynayan eserler arasında Gustav Metzger'e ait, her seferde tek bir izleyiciye açık olup kişiselleşen bir deneyim sunan eserler de bulunuyor.

Adının hakkını verecek biçimde, ona bakan kişiye göre şekillenen ve yeniden biçimlenen eserlerden oluşan sergide tuvallerini kitap ve dergi formunda (üstelik bir hayli de gerçekçi bir biçimde) kamufle eden Chris Bond'un eserleri özellikle edebiyatseverlerin ilgisini çekecek cinsten.

James Casebere'in objektifinden çıkan fotoğraflar ise çoğunlukla Nicole Kidman'ın başrolünde yer aldığı film uyarlamasıyla tanınan, Ira Levin imzalı Stepford Wives romanını hatırlatan bir gerçeklik algısına sahip. Sanatçı sonradan bir sahne yaratıp fotoğraflayacağı, gerçek gibi görünen yerler üreterek fotografik imgeyi kuşatan sahicilik algısını yapıbozuma uğratıyor.

Ayrıca Sanatatak Eğitim platformu da sergi ile eşzamanlı bir "Görme Biçimleri" eğitimi düzenliyor. 3-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ücretsiz derslerde Murat Germen, Tolga Tüzün, Fırat Arapoğlu ve Ayşegül Sönmez eğitmen olarak bulunacaklar.

"Görme Biçimleri" sergisi 2 Haziran - 13 Ağustos tarihleri arasında, Arter'de görülebilir.

Ayrıntılı bilgi için: arter