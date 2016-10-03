Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    03-10-2016

						
Hans Christian Andersen Ödülü'ne Türkiye'den iki aday

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 0

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Çocuk edebiyatının Nobel Ödülü olarak anılan ve  Gençler İçin Kitaplar Uluslararası Kurulu'nun öncülüğünde düzenlenen Hans Christian Andersen Ödülü adayları arasında bu yıl iki tanıdık isim göze çarpıyor: Yazar dalında Mavisel Yener ve çizer Sedat Girgin. Mavisel Yener roman, öykü, masal gibi türlerde yayınlanmış, sayısı yüze varan eserleriyle tanınırken çizer Sedat Girgin, dergide yer alan çalışmaları sebebiyle, SabitFikir okurlarının aşina olduğu bir isim. Girgin aynı zamanda ünlü çocuk kitapları serisi Leyla Fonten'den Öyküler'in ve Can Çocuk Yayınları'ndan çıkan Gianni Rodari kitaplarının da çizeri.
 
 
İki yılda bir düzenlenen ödül, eserleriyle çocuk edebiyatına kalıcı katkı yapmış adaylar arasından bir yazar ve bir çizere verilen ödülü kazananlar uluslararası bir jüri tarafından seçiliyor. Yazar ödülü 1956’dan, çizer ödülü 1966’dan beri veriliyor.
 
Danimarka  Kraliçesi 2.Margrethe’in de destekçisi olduğu ödülün kazananları 2018 IBBY Kongresi’nde açıklanacak.
 
 
 
 
 
Görsel: Sedat Girgin
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Sabitfikir'in Ekim sayısı çıktı: Edebiyatı "oyun"un alanına taşımak

						
Tiyatro ve edebiyatın dostluğu Antik Yunan medeniyetlerine kadar uzansa da bu iki dostun ilişkisine tek bir pencereden bakmak mümkün değil. Anlatının dünyasına iki farklı yöntemle dalan bu iki tür aynı gövdeden uzanan iki kol gibi adeta.

						
					

					

					

										

					

						
Murat Özyaşar gözaltına alındı. 

						
Okurların Sarı Kahkaha ve Ayna Çarpması gibi kitaplarıyla tanıdığı, 2008'de Haldun Taner Öykü Ödülü'ne ve 2009'da Yunus Nadi Öykü Ödülü'ne layık görülen yazar Murat Özyaşar bugün sabahın erken saatlerinde evine yapılan bir baskın sonucunda gözaltına alındı. Yazarın gözaltına alındığını eşi Sibel Oral Twitter üzerinden duyurdu.

						
					

					

					

										

					

						
Fatih Akın'ın yeni filmi Elveda Berlin vizyonda

						
Fatih Akın'ın Wolfgang Herrndorf'un 30 dile çevrilen ve ülkemizde de On8 Kitap tarafından Yokuş Aşağı ismiyle yayımlanan romanından uyarladığı yeni filmi Elveda Berlin vizyona girdi.
 

						
					

					

					

										

					

						
Tuna Kiremitçi yazarlığa veda ediyor

						
Git Kendini Çok Sevdirmeden, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Selanik'te Sonbahar ve Dualar Kalıcıdır gibi kitaplarıyla tanıdığımız Tuna Kiremitçi geçtiğimiz günlerde yazarlık kariyerini sona erdirdiğini ve bundan böyle kitap yazmayacağını resmi Twitter hesabı üzerinden duyurmuştu.

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Hans Christian Andersen Ödülü'ne Türkiye'den iki aday

					

				

				
				

					
Murat Özyaşar gözaltına alındı. 

					

				

				
				

					
Fatih Akın'ın yeni filmi Elveda Berlin vizyonda

					

				

								
				

					
Tuna Kiremitçi yazarlığa veda ediyor

					

				

								
				

					
Dan Brown'ın yeni romanı yolda

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Nermin Yıldırım ile söyleşi:

Edebiyat ve başka hayatlara bakabilmek

ECE KARAAĞAÇ
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Murat Özyaşar gözaltına alındı. 
						
					
					
				

																

						2 - Fatih Akın'ın yeni filmi Elveda Berlin vizyonda
						
					
					
				

																

						3 - Kararsız Okur: Romanın doğduğu dilin romanı
						
					
					
				

																

						4 - Dosya // Kemiklerden kitaplara: Cervantes'in izinde edebiyat
						
					
					
				

																

						5 - Sabitfikir'in Ekim sayısı çıktı: Edebiyatı "oyun"un alanına taşımak
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap