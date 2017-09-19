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    19-09-2017

						
Harry Potter hayranlarından cinsiyet eşitliğine destek

						

							
							

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Harry Potter hayranlarından oluşan aktivist grup Harry Potter  Alliance ve eğitimde eşitlik sağlamak üzere çalışan She's The First adlı  organizasyon cinsiyet eşitliğini savunan bir kampanya için bir araya  geldi: A World Without Hermione.
 
A World Without  Hermione başlıklı kampanya eğitimde cinsiyete dayalı fırsat  eşitsizlikleri üzerine yoğunlaşıyor ve kız çocuklarının eğitim hakkına  ulaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Kampanya bu doğrultuda Harry Potter'ın hikayesini Hermione olmadan yeniden düşünmemizi istiyor.
 
 
 
Hikayenin  başta Hermione olmak üzere Profesör McGonagall, Tonks, Ginny ve Luna  gibi kadın karakterler olmaksızın geliştiği bu alternatif versiyonunda  Voldemort'un galip geleceği ve herkesin öleceği vurgusu yapılıyor ve  hikayedeki kadın karakterlerin bilgileri ve becerileriyle hikayenin  gidişatına verdikleri yönün altı çiziliyor.
 
Kampaya  kapsamında hazırlanmış bir de Hogwarts mektubu bulunuyor. Bu mektupta  "Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na kabul edildiğinizi bildirmekten  mutluluk duyarız. Maalesef şu anda Hogwarts'a gelmenizi sağlayamıyoruz.  Bu becerilerinizle alakalı bir durum değil ve yalnız olmadığınızı  bilmenin sizi rahatlatacağını umuyoruz. Dünya genelinde binlerce kız  çocuğu ayrımcılık, gelenekler, yoksulluk ya da şiddet gibi sebeplerden  ya okula gidemiyor ya da okula devam edemiyor. " ifadelerine yer  veriliyor.
 
 
 
Kampanyaya  destek vermek isteyenlerin bu mektubu çevrelerine yaymaları ve  eğitimdeki fırsat eşitsizlikleri konusunda farkındalık yaratmaları  umuluyor. Kampanya hakkında sosyal medya üzerinden de #WithoutHermione  etiketiyle yayınlar yapılıyor.
 
 
 
 
 
Kaynak: The HPA Alliance
						

						

						
						
												

							
							

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