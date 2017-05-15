Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    15-05-2017

						
Harry Potter'ın el yazması önbölümü çalındı!

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 2

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
J.K. Rowling'in Harry Potter serisini yaratmadan önce kaleme aldığı ve Harry Potter serisinin önbölümü niteliğindeki hikaye çalındı! 800 kelimelik hikaye A5 boyutunda bir kartpostalın üzerine J.K Rowling'in el yazısıyla yazılmış, bu kart daha sonra PEN Yazarlar Derneği'nin İngiltere şubesine bağış amacıyla bir açık artırmada 25.000 sterline satılmıştı.
 
Bu kart, birkaç parça mücevherle beraber geçtiğimiz günlerde çalındı! Yetkililer kartpostalı herhangi bir biçimde görenlerin derhal polise başvurması çağrısında bulundu. J.K. Rowling, kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaparak okurlarından, kendilerine teklif edilmesi halinde bu kartpostalı satın almamalarını rica etti.
 
 
 
Benzer bir biçimde, West Midlands polis departmanı da Twitter üzerinden kartpostalın bir fotoğrafını paylaşarak Harry Potter hayranlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.
 
 
 
 
Kartpostalda yer alan hikaye Harry Potter'ın doğumundan üç yıl öncesinde, Harry Potter'ın babası James Potter'ı ve Harry Potter'ın vaftiz babası Sirius Black'i genç birer delikanlı olarak resmediyor. Kartpostalda yer alan hikayede James Potter ve Sirius Black iki "muggle" polisle yaşadıkları motosikletli bir kovalamacanın ardından süpürgelerine binerek kaçıyorlar.
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: The Guardian
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Orhan Kemal Roman Armağanı Gürsel Korat’ın 

						
Bu yıl 46.'sı verilen Orhan Kemal Roman Armağanı'nın bu yılki sahibi Gürsel Korat oldu. Gürsel Korat bu ödülü 60 eser arasından seçilen Unutkan Ayna adlı romanıyla kazandı.
 
 

						
					

					

					

										

					

						
Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı Pelin Buzluk'un

						
Sait Faik Abasıyanık'ın anısını yaşatmak adına Darüşşafaka Cemiyeti ve İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle, bu yıl 63. kez düzenlenen Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı'nın sahibi belli oldu.

						
					

					

					

										

					

						
Sedat Girgin'den yeni sergi: Keçilerle Kaçarken

						
SabitFikir okurlarının yakından tanıdığı illüstratör Sedat Girgin, ikinci kişisel sergisi "Keçilerle Kaçarken" ile bugünden itibaren Galeri 77'de.
 
 
 

						
					

					

					

										

					

						
Lom Creative'in Umberto Eco kapakları ödüle layık görüldü

						
Can Yayınları için tasarladığı kitap kapaklarıyla tanıdığımız Lom Creative, Umberto Eco'nun eserleri için tasarladığı kapaklarla Avrupa Tasarım Ödülleri'nde  EdAwards Silver ödülüne layık görüldü.
 
 
 

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Harry Potter'ın el yazması önbölümü çalındı!

					

				

				
				

					
Orhan Kemal Roman Armağanı Gürsel Korat’ın 

					

				

				
				

					
Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı Pelin Buzluk'un

					

				

								
				

					
Sedat Girgin'den yeni sergi: Keçilerle Kaçarken

					

				

								
				

					
Lom Creative'in Umberto Eco kapakları ödüle layık görüldü

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Emre Yavuz ve Sinan Ural ile söyleşi:

“İşin sırrı çizgi romanda ya da figürde değil, biriktirme tutkusunda.”

Ece KARAAĞAÇ
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Barthes: Hem sağlam hem kırılgan
						
					
					
				

																

						2 - Öykü okumak için 6 geçerli sebep
						
					
					
				

																

						3 - “Hep beraber çürüyorduk”
						
					
					
				

																

						4 - Ray Bradbury’den genç yazarlara 12 tavsiye
						
					
					
				

																

						5 - Harry Potter'ın el yazması önbölümü çalındı!
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap