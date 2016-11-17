J.K. Rowling'in Harry Potter serisi içerisinde yer alan ögelere dayanan Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? filminin vizyona girmesine sayılı günler kala serinin hayranlarının yakından tanıdığı, Wesley ailesinin uçan arabası Rahmi M. Koç Müzesi'nde ziyarete açıldı. Harry Potter ve Sırlar Odası filminde Harry ve Ron'un okul trenini yakalayabilmek için aşırdıkları 1966 model Ford Angelia kuşkusuz serinin en ikonik nesnelerinden biri. Müzede sergilenen Ford Angelia'nın plakası da Harry Potter ve Sırlar Odası filminde kullanılan plaka ile değiştirilmiş.
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