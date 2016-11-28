Görünmez Adam ve Zaman Makinesi gibi bilimkurgu klasiği romanlarıyla tanıdığımız H. G Wells'in daha önce yayınlanmamış yeni bir öyküsü bulundu. The Haunted Ceiling adını taşıyan hikayenin 1980'li yılların ortasında, yazar 30 yaşlarındayken yazıldığı tahmin ediliyor. Yazıldığı dönemde gözlerden uzak tutulan ve yazarın yakın çevresiyle dahi paylaşmadığı öykü The Strand Dergisi tarafından günlerde yayınlandı.

Hayalet yazarlık kavramının oldukça popüler olduğu bir dönemde kaleme alınan öykünün yazar tarafından başka biri adına yahut satılmak amacıyla yazıldığı tahmin ediliyor. Ancak hikayenin kim adına yahut kime satılmak üzere yazıldığı konusunda kesinleşen bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: The Globe and Mail