Hikmet Hükümenoğlu "Güncel Edebiyat Buluşmaları"nda!

İstanbul Kuzguncuk'ta bulunan Nail Kitabevi, "Güncel Edebiyat Buluşmaları"na da ev sahipliği yapıyor.
Bu buluşmaya aralık ayında, yeni romanı Körburun ile Hikmet Hükümenoğlu konuk oluyor. 11 Aralık pazar günü gerçekleşecek söyleşi saat 14:00'te...
İstanbul Kuzguncuk'ta bulunan Nail Kitabevi, "Güncel Edebiyat Buluşmaları"na da ev sahipliği yapıyor.
Bu buluşmaya aralık ayında, yeni romanı Körburun ile Hikmet Hükümenoğlu konuk oluyor. 11 Aralık pazar günü gerçekleşecek söyleşi saat 14:00'te...
Bu yılın en sansasyonel edebiyat olaylarından biri de kuşkusuz Bob Dylan'ın Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmasıydı. Komite'nin açıklamasının ardından önce Bob Dylan'ın uzun süre sessizliğini koruması, sonra da yoğun programı nedeniyle ödül törenine katılmayacağını bildirmesiyle konu yılan hikayesine dönmüştü. Fakat bugünlerde sorun çözülmüş gibi görünüyor.
Türk romanının yüz yılına dair farklı bir okuma önerisi sunan "Kanonik Türk Romanına Yeniden Bakmak" başlıklı Edebiyat Atölyesi, bu akşam saat 18:30'da, Hasan Bülent Kahraman'ın rehberliğinde Akbank Sanat'ta başlıyor.
CerModern tarafından yürütülen CerEdebiyat programı çağdaş yazarları okurlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Söyleşilerin aralık ayı konuğu Unutkan Ayna, Güvercine Ağıt, Rüya Körü, Yine Doğdu Tanyıldızı ve Zaman Yeli gibi romanlarıyla tanıdığımız Gürsel Korat.
Kalp ağrısı, alkolizm ve duygusal sömürü altında ezilen Rachel adlı bir kadının hikayesini anlatan Trendeki Kız romanıyla tanıdığımız Paula Hawkins, okurlarına yeni romanının yolda olduğu müjdesini verdi. Mayıs 2017'de yayımlanacak olan roman Into the Water adını taşıyor ve Trendeki Kız'la benzer temalar içeriyormuş.
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...
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Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.
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