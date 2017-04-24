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    24-04-2017

						
Hulki Aktunç'un koleksiyonu Özyeğin Üniversitesi'nde

						

							
							

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Altı yıl önce hayatını kaybeden şair ve yazar Hulki Aktunç'un koleksiyonu yazarın ailesi tarafından Özyeğin Üniversitesi'ne bağışlandı. Bundan böyle edebiyatseverlere ve araştırmacılara hizmet edecek olan koleksiyon 3 binden fazla seçkin eser 25’i Hulki Aktunç’un kendi yazdığı kitaplardan oluşuyor.
 
Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesinde özel bir yer ayrılan Özyeğin Üniversitesi Hulki Aktunç Koleksiyonu’nun açılışı Aktunç’un ailesi ve Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk’ün yanı sıra, Akunç’un yazar ve şair dostları Doğan Hızlan, Egemen Berköz, Yusuf Çotuksöken, Doğan Yarıcı, Orhan Alkaya, İbrahim Yıldırım ve Adil İzci’nin katılımı ile 17 Nisan Pazartesi günü Çekmeköy Kampüsü’nde gerçekleşti.
 
 
 
Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk yaptığı açılış konuşmasında “ Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi’nin, Hulki Aktunç'un eşsiz dikkati ve titizliği ile biriktirdiği kitaplar için yeni ev sahibi olmasından dolayı çok gururluyuz. Aynı zamanda bu koleksiyon ile bir araştırma üniversitesi olarak kütüphane ve arşiv kaynaklarına verdiğimiz önem perçinlenmiş oldu. 3.000’den fazla kitabı akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizle buluşturan ve üniversitemize böyle değerli bir paylaşımda bulunan Aktunç Ailesi’ne teşekkürlerimi sunuyor ve bu kıymetli eserlerin öğrenme merakı ve tutkusu ile hepimize yeni ufuklar açacağına inanıyorum” dedi.
 
Hulki Aktunç’un oğlu ve Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emrah Aktunç ise törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Babam Hulki Aktunç, hayatı boyunca ailesi için çalışmanın dışındaki tüm dakikalarını okumaya, araştırmaya ve üretmeye adamış bir yazardı. Çocukluğumdan bu yana onun okurken ve yazarken yaşadığı büyük heyecan ve mutluluğa çok kez tanıklık ettim ve bu mutluluk ve heyecanı kendisiyle paylaştım. Hulki Aktunç, eserleriyle sonsuza kadar yaşayacaktır. Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesinde, çok küçük yaşlarından başlayarak topladığı kitaplarından öğrenci, araştırmacı ve yazarların yararlanması ile Hulki Aktunç’un okumak ve yazmaktan duyduğu mutluluk ve heyecanın herkesle paylaşılacağına inanıyorum.”
						

						

						
						
												

							
							

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