Idris Elba'dan Victor Hugo uyarlaması

Idris Elba’yı sevmeyenimiz var mı? Son yılların belki de en geniş hayran kitlesine sahip Britanyalı beyazperde yıldızı, yeni bir edebiyat uyarlaması haberinin de başaktörü. Elba, bir Netflix projesi için Victor Hugo klasiği Notre Dame’ın Kamburu’nu sinemaya uyarlayacak.



Altın Küre, BAFTA, EMMY gibi ödüllerin sahibi Elba, çıkış tarihi henüz açıklanmayan bu projede yalnızca başrolü değil, filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını da üstlenecek. Hatta, film müziklerine bile imzasını atacak!

Elba, Victo Hugo’nun 19. yüzyıl Romantik edebiyatının klasikleri arasındaki bu eserinde hangi rolü oynayacak göreceğiz. Quasimodo rolünde onu görmeyeceğimizden neredeyse eminiz!

Kaynak: Book Riot