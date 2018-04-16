Artık rahatlıkla gelenekselleştiğini söyleyebileceğimiz Everest Yayınları "İlk Roman Yarışması"na başvurular başladı! Başvuru süreci, 15 Haziran’da sona erecek.
Her yıl yoğun bir katılımın gerçekleştiği açıklanan yarışmaya katılım koşulları şöyle:
- Daha önce hiçbir edebi türde kitabı yayımlanmamış yazarların ilk romanlarıyla katılabilecekleri yarışmada yaş sınırı yoktur.
- Yarışmaya katılacak kitaplar, daha önce başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
- Yarışmaya katılacak romanlarda herhangi bir tür sınırlaması yoktur.
- Roman dosyaları, ilkroman@everestyayinlari.com adresine e-mail olarak gönderilebilir. Dosyayla birlikte katılımcının özgeçmişinin, posta adresi ve telefon numarasının da eklenmesi gerekmektedir.
- Yarışmacılar, yarışmaya tek bir eserle katılabilirler.
- Yarışmaya son katılım tarihi 15 Haziran 2018’dir.
- Yarışma sonucu Eylül 2018’de basın yoluyla açıklanacaktır.
- Ödülü alan roman dosyası Kasım ayı içinde Everest Yayınları’nca kitaplaştırılacaktır.
- Yarışmayı kazanan yazar, eserin editoryal bir süreç sonunda yayımlanacağını, bu süreç içinde yapılacak değişiklikler konusunda karşılıklı anlaşma sağlanamaması durumunda, eserin yayımlanmayabileceğini kabul eder.
- Yarışmada 1. olan romanın 5 yıllık telif hakkı yayınevine ait olacaktır.
- Seçici Kurul; Cemil Kavukçu, Müge İplikçi, Semih Gümüş, Selim İleri ve Handan İnci'den oluşmaktadır.
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