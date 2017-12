İntihal mi, şantaj mı? Kızlar'ın yazarı intihalle suçlanıyor

Charles Manson’ın hayatı ve tarikatından ilham alan Kızlar 2016 yılında yayımlanmasının ardından uzun bir süre çoksatanlar listelerinde kendine yer bulmuştu. Türkçede de Pegasus Yayınları tarafından yayımlanan Kızlar şimdilerde bir intihal iddiası ile gündemde.

Kızlar'ın yazarı Emma Cline eski erkek arkadaşı tarafından intihalle suçlanıyor. Cline ve eski erkek arkadaşı Chaz Reetz-Laiolo'nun karşılıklı olarak açtıkları davalar San Francisco'da federal mahkeme tarafından görülmeye başlandı. Chaz Reetz-Laiolo, Emma Cline'ın kendisine ait bilgisayarda bulunan ve aralarında yayımlanmamış senaryolar ve e-postalar da olan birçok materyeli çaldığını ve bu materyellerin bir kısmını Kızlar adlı romanının birden çok sahnesinde kullandığını iddia ediyor. Fakat Reetz-Laiolo'nun iddiaları yalnızca Emma Cline'a yönelik değil, Chaz Reetz-Laiolo yazarın menajerinin ve Amerika'daki yayıncısı Penguin Random House'un söz konusu materyellerin çalıntı olduğunu bildiği ve buna rağmen kitabı yayımlamaya karar verdiği iddiasında.

İlk romanıyla hızlı bir çıkış yakalayan ve Penguin Random House ile 2 milyon dolar karşılığında üç kitaplık bir seri yazma konusunda anlaştığı iddia edilen Emma Cline ise açtığı karşı dava ile intihal iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve gerek ruh sağlığına gerekse edebi itibarına zarar verdiğini belirtiyor. Ayrıca olası intihal iddialarının dayandırıldığı bölümlerin Cline ve Reetz-Laiolo'nun geçmişteki ortak yaşantılarının, sohbetlerinin ve 2009 yılında beraber katıldıkları bir atölye çalışmasının neticesi olduğu iddia ediliyor.

Chaz Reetz-Laiolo'nun avukatları tarafından Şubat 2017'de yapılan ve Emma Cline'ı erkek arkadaşının bilgisayarına casus yazılımlar yüklemek ve erkek arkadaşına ait çalışmaları çalmakla suçlayan başvurunun ardından taraflar arasında uzun bir müzakere süreci başlamıştı. Cline'ın fiziksel istismar ve sadakatsizlik iddiaları karşısında Reetz-Laiolo'nun avukatları uzlaşma sağlanamaması halinde Cline'ın cinsel hayatına ilişkin kişisel kayıtlarının mahkemeye sunulacağını belirtmişlerdi. Cline'ın avukatlarından Carrie Goldberg ise The New Yorker dergisine yaptıkları açıklamada "Hukuki şikayetler kamuya açıktır. Basit bir anlatımla bize 'Eğer müvekkilimizin istediğini vermezseniz bu oldukça kişisel verileri açığa çıkarırız ve tüm dünya cinsel hayatınız, cinsel geçmişiniz ve yönelimlerinize dair tüm özel detayları öğrenir,' diyorlar" dedi.

Aralarında The New Yorker dergisinin yazarlarından Ronan Farrow'un da bulunduğu bir grup eleştirmen ise Reetz-Laiolo'nun avukatlığını üstlenen ve bir dizi taciz ve tecavüz iddiasıyla karşı karşıya olan ünlü yapımcı Harvey Weinstein'i de temsil etmesiyle gündeme gelen David Boies ve firmasının kadınlarla hukuki uyuşmazlıkları bulunan erkekleri temsil ederken kullandıkları ve şüpheli görülen yöntemlere dikkat çekiyor. Cline'ın avukatları ise yazarın eski erkek arkadaşının asılsız intihal iddiaları ile gözdağı vererek yazardan para sızdırmaya çalıştığını iddia ediyor ve açtıkları karşı dava ile Cline'ın kişisel verilerini ifşa eden eski sevgilisinden 75.000 dolar tazminatın yanı sıra intihal iddialarının asılsız olduğunu kabul eden bir belge vermesini talep ediyor.

Emma Cline ise The New Yorker dergisinden Sheelah Kolhatkar'a yolladığı e-postada davaya ilişkin duygularını şu sözlerle ifade ediyor: "Bir roman yayımlamanın bir avuç avukatın benim pornografik alışkanlıklarımın kayıtlarını taramasına ya da hangi çıplak fotoğrafımı dava dosyalarına ekleyeceklerini seçmelerine sebep olacağını asla düşünemezdim. Her halükarda, bir yazar ve birey olarak kazandığım bağımsızlık bu saldırıları anlamsız kılıyor."

