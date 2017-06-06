İspanyol yazar Juan Goytisolo hayatını kaybetti

İspanyol yazar Juan Goytisolo, 86 yaşında hayatını kaybetti. Oldukça üretken bir yazar olan Juan Goytisolo'nun geride bıraktığı eserler arasında yirmisi roman olmak üzere toplam elli kitap bulunuyor.

Juan Goytisolo 2014 yılında İspanyolcanın en önemli edebiyat ödülü sayılan Cervantes Ödülü'nü de kazanmış ancak kendisine verilen bu ödülü, "Bir kılıcın suda hücum etmesi gibi, lüzumsuz bir kutlama..." olarak değerlendirmişti.

Yazarın son zamanlardaki sağlık durumunun iyi olmadığı ve kalçasındaki kırık sebebiyle tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldığı biliniyordu. Juan Goytisolo'nun 4 Haziran günü, Fas'taki evinde hayatını kaybettiği yazarın Barselona'daki ajansı tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Juan Goytisolo kimdir?

1931 yılında Barcelona'da doğdu. 1948'de hukuk fakültesine girdi, çağdaş yazını (Gide, Sartre, Camus) keşfetti. 1952'de, hiç yayımlanmayacak olan bir romanıyla Jonés Yayınevi'nin Genç Edebiyat Ödülü'nü kazandı. Juegos de monos (1953, El Hünerleri) ve Duelo en el Poraiso (1954, Cennette Yas) Paris'e yerleşmeden önce yazdığı kitaplardır. Marx'ların Öyküsü (İletişim, 1997), Saraybosna Yazıları: Barbarlığa Doğru Bir Yolculuğun Notları (Nisan, 1996), Kuşatma Hali (Can, 2002), Kapadokya'da Gaudi'nin İzinde (İş Kültür, 2003), Osmanlı'nın İstanbulu (YKY, 2005) ve Ara Perde (YKY, 2006) adlı kitapları Türkçede yayımlanan Goytisolo'nun, Kara Kitap Üzerine Yazılar (İletişim, 1996) içinde bir makalesi bulunmaktadır ve Nedim Gürsel'in Kadınlar Kitabı'na da (Can, 1994) bir önsöz yazmıştır.

Kaynaklar: El Periódico, Le Monde