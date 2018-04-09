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    09-04-2018

						
 İsveç Akademisi’nde sular durulmuyor

						

							
							

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Edebiyat dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Nobel Edebiyat Ödülü’nün açıklanmasına daha uzunca bir süre varken, ödülü takdim eden İsveç Akademisi farklı bir nedenle gündemde. ABD'de, Harvey Weinstein vakasıyla başlayıp tüm dünyaya yayılan #MeToo hareketinin yarattığı etkiyle, İsveç Akademisi’ne yakınlığıyla bilinen bir isim de cinsel tacizle suçlanmıştı. Suçlamalar sonrası Akademi, olayın soruşturulduğunu ve söz konusu şahısla Akademi’nin tüm bağlarının kesileceğini açıkladı. Olayın yankıları sürerken, aralarında İsveç’in tanınmış yazarlarından Klas Östergren’in de bulunduğu üç üye, Akademi’deki görevlerini sürdürmeyeceklerini açıkladı.
 
Akademi üyeleri, 5 Nisan akşamı bu konuda bir basın açıklaması hazırlamak üzere toplanmıştı. Toplantı sonrası, Östergren’in yanı sıra Kjell Espmark and Peter Englund da istifasını verdi. Östergren, “İsveç Akademisi’nin uzun bir zamandır ciddi sorunlarla yüz yüze olduğunu ve bu sorunların Akademi’nin kendi yürütmeliklerinin yerine birtakım muğlak değerlendirmelerle çözülmeye çalıştığını, bu tavrın, kurumun kuruluş amacına ihanet demek olduğunu” söyleyerek istifasını duyurdu. Östergren, sözlerini Leonard Cohen’in "Leaving the Table" şarkısından bir dizeyi alıntılayarak bitirdi: “I’m leaving the table /  I’m out of the game” (masadan kalkıyorum / artık bu oyunda yokum)
 
 
1901 yılından bu yana Nobel Edebiyat Ödülü’nü takdim eden İsveç Akademisi’nde 18 daimi üye bulunuyordu. Üyelikler başka kişilere devredilemiyor ve söz konusu üyenin ölümüne dek geçerliliğini koruyor. Akademi’nin gelenekleri uyarınca, görevden ayrılan bir üyenin yerine yeni bir üye alınamıyor. Yaşanan bu sıcak krizden önce de, iki üye görevi bırakmış ve yerlerine yeni üye alımı yapılmamıştı. Ancak bu kez durum farklı gözüküyor. İsveç Akademisi Daimi Sekreteri Sara Danius, yönetmelikleri değiştirmek ve ayrılan üyelerin yerine yeni üyeler almak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
 
Üç üyenin, taciz suçlamalarına karşın Akademi’nin gerekli yaptırımda bulunmaması sonucunda istifa kararı aldığı düşünülüyor.
 
 
 
Kaynak: The Local

						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
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