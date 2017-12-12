İsveç Çocuk Edebiyatı sergisi İzmir'de

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kütüphanesi, İsveç çocuk edebiyatının seslerini İzmir'e taşıyor. Kent Kütüphanesi şimdilerde İsveç Çocuk Edebiyatı sergisine ev sahipliği yapıyor. Çocuk edebiyatında kültürlerarası buluşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen sergide İsveç çocuk edebiyatı İzmirli çocuklarla buluşturulacak.
Sergide çocuk edebiyatı alanında kayda değer bir birikimi olan İsveç'in dünyaya kazandırdığı ünlü yazarların hayat hikayelerine ve yarattıkları karakterlere ilişkin bilgilerin yanı sıra karakterlerin çizimleri de yer alıyor. Sergi boyunca düzenlenen çocuklara yönelik okuma atölyeleri de cabası!
İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, Türk Kütüphaneciler Derneği İzmir Şubesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen sergi, 31 Aralık 2017'ye dek İzmir Kent Kütüphanesi'nde ziyaret edilebilir.
Kaynak: www.sondakika.com
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