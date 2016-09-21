Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali bu yıl 28 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında... Festivalin açılışı, 28 Eylül akşamı Pera Palas'taki bir kokteylle yapılıyor. Yirmi farklı ülkeden yazar ve şairleri bir araya getiren festival kapsamında İstanbul'un çeşitli mekanlarında söyleşi ve dinletiler gerçekleştirilecek. Ayrıca Shakespeare'in ölümünün 400. ve Cemil Meriç'in doğumunun 100. yıldönümü kapsamında çeşitli anma etkinlikleri de festival kapsamında olacak. Moda Sahnesi'nde gerçekleştirilecek oyun okumasında Mert Fırat, Defne Halman, Ceren Hacımuratoğlu, Ümit Bülent Dinçer ve Volkan Yosunlu sahnede olacak.

Beyoğlu Belediyesi’nin ana destekçilerinden olduğu, herkesin katılımına açık olan Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali’nin mekanları arasında Pera Palas, Ahmet Hamdi Tanpınar Kütüphanesi, Yerebatan Sarnıcı, Gülhane Parkı, Emirgân Lale Müzesi, Karanlık İşler, Moda Sahnesi, Minoa Kitabevi, Turabibaba Kütüphanesi ve Şiir Hatları Vapuru yer alıyor.

Bu yılki festivalde, Türkiye’den Mario Levi, Ahmet Ümit, İskender Pala, Tarık Tufan, Beşir Ayvazoğlu, Haydar Ergülen, Hüseyin Yurttaş, Abdülkadir Budak ve Barış Müstecaplıoğlu gibi yazarlar yer alıyor. Festivale Türkiye’den katılan isimlerin yanında; İngiltere, Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya, Slovenya, Avusturya, Almanya, Polonya, İsveç, Macaristan, Bosna Hersek, Lübnan, Fas, Suriye, Çin, Arjantin, Meksika ve Avustralya’dan da edebiyatçılar katılıyor. Çağdaş Sloven edebiyatının önemli yazarlarından -2011 Avrupa Edebiyat Ödülü sahibi- Drago Jančar ve Sel Yayıncılık'tan yeni çıkan Yarının Aşkı isimli kitabıyla tanıdığımız Eric Sadin de festivalin dikkat çekici isimleri arasında.

Ayrıntılı bilgi için: edebiyatfestivali.org





