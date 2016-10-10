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    10-10-2016

						
James Patterson'dan kitabevi çalışanlarına destek

						

							
							

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Çoksatanlar listesinde adını görmeye alışık olduğumuz James Patterson kitabevi çalışanlarına bir süpriz yapmaya hazırlanıyor. Patterson The Associated Press'e yaptığı açıklamada geçen yıl kitabevi çalışanlarına dağıttığı 250.000 dolarlık desteği bu yıl da tekrar edeceğini açıkladı. Kişi başı 1.000 ila 5.000 dolar arasında değişen bu destek kitabevi sahipleri, yöneticileri, müşterileri ve kitabevleriyle ilişki içindeki diğer kişilerin aday gösterdiği kişiler arasından  Patterson tarafından seçilenlere veriliyor. Ödüller için başvurular 1 Kasım'a kadar sürüyor, kazananlar ise Aralık ayında açıklanacak. Başvurular American Booksellers Association'ın web sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: The Associated Press
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
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