Jane Austen'in yüzü şimdi banknotlarda

Jane Austen'in yüzü ölümünün 200. yılında 10 sterlinlik banknotlara basılıyor. Fakat ünlü yazar sadece 10 sterlinlik banknotları süslemekle kalmıyor, İngiltere Bankası'nın edebi bağlantılarını konu alan bir serginin de yıldızı oluyor.

"Jane Austen romanları, onları okumayanların sandığının aksine, şapka takmakla alakalı gevezeliklerden ibaret değildir," diyor serginin küratörü Jenni Adam. "Austen boş romantizm hakkında değil, evlilik hakkında yazar ki bu da kadının ekonomik istikrarının anahtarıdır. Austen hiç evlenmemişti ve hayatının büyük bir kısmında da kendisinin addedebileceği bir parası yoktu. Babaları öldüğünde o, annesi ve kız kardeşleri gerçekten riskli bir durumla yüz yüze geldiler, en basit ifadesiyle onlara sahip çıkacak kimse kalmamıştı."

Jenni Adam'ın sergide en dokunaklı bulduğu eserlerden biri de Austen'in bankadaki varlıklarını gösteren hesap cüzdanı. Yazar sonunda yazdıklarından bir miktar para kazanmaya başladığında parasını hayli düşük bir getiriyle bankaya yatırmıştı. Ancak yazar hiçbir zaman kazancının keyfini süremedi, yazarın hesabından çekilen ilk para yazarın kız kardeşi Cassandra tarafından yazarın cenazesinde kullanılmak üzere çekilmişti.

19 Temmuz'da açılacak sergi Jane Austen'in yanı sıra bankayla ilişki kurmuş birçok başka yazara da ev sahipliği yapacak. Sergi 2018 yılı yazına dek sürecek.

Kaynak: The Guardian