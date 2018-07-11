Robert Galbraith ismi size tanıdık geldi mi? Pegasus Yayınları tarafından Türkçeye kazandırılan Cormoran Strike serisinin yazarı olan bu şahıs J.K. Rowling'den başkası değil aslına bakarsanız!



2007'de Harry Potter serisini bitirdikten sonra da kalemini elinden bırakmayan Rowling, hem Harry Potter evreninden çıkan yeni metinlere hem de sinema ve tiyatro prodüksiyonlarına dahil olmuştu. Tüm bunlar olup biterken de, yeterince yoğun değilmiş gibi, Cormoran Strike isimli bir özel dedektif yaratmıştı!

Eski bir asker ve bir rock yıldızının oğlu olan Cormoran ile asistanı Robin'in üç kitaplık macerasının ilk iki halkası başarılı bir BBC dizisine de dönüştürülmüştü.

Strike adlı BBC dizisinden

Serinin Lethal White adını taşıyan dördüncü kitabının İngiltere'deki yayın tarihi de 18 Eylül olarak duyuruldu.



Londra'nın kasvetli yüzünü aksettiren ve hayli vahşice işlenmiş cinayetlerin izini süren Cormoran Strike serisi bu sert çizgisini koruyacak gibi gözüküyor.

Kaynak: Bustle