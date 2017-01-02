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    02-01-2017

						
John Berger hayatını kaybetti

						

							
							

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John Berger'in hayatını kaybettiği haberini almanın üzüntüsü içindeyiz.
 
John Berger 1926'da Londra'da doğmuştu. İngilizce yazan en etkili sanat eleştirmenlerinden biri olarak gösterilen Berger, ayrıca senaryo yazarı, romancı, belgesel yazarı ve ressam olarak da tanınıyordu. 1940'ların sonunda Londra'da çeşitli galerilerde sergiler açtı. Bu dönemde Komünist Partisi ile yakın ilişki kurdu, sol-kanat haftalık dergi Tribune için makaleler yazdı. 1948-55 yılları arasında resim öğretirken sanat eleştirmeni oldu ve 1951'den itibaren New Statesman için on yıl boyunca sanat eleştirileri yazdı. İlk romanı 1958'de yayımlanan Zamanımızın Bir Ressamı'dır. Romanı G. ile 1972 yılında Booker ödülünü almıştır.
 
Berger'in çok sayıda kitabı Metis Yayıncılık tarafından Türkçede de yayımlanmıştı.
 
						

						

						
						
												

							
							

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