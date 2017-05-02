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    02-05-2017

						
Jules Verne'den geleceğe mesaj mı var?

						

							
							

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Paris Descartes Üniversitesi ve New York'ta bulunan The Explorers Club geçtiğimiz günlerde ortak bir açıklama yaparak Fransa'da, Jules Verne'e ait olma ihtimali bulunan bir zaman kapsülü bulduklarını açıkladılar. 1800'lü yılların sonuna ait olan metal kutudan çeşitli dökümanlar, kitaplar ve çeşitli boylarda metal objeler çıktı.
 
 
 
Kapsülün içinden çıkan dökümanların Jules Verne'e ait, yayınlanmamış bir eser olma ihtimali bile yazarın hayranlarını heyecanlandırmaya yetiyor! Ancak zaman kapsülünün Jules Verne'e ait olduğuna dair kesin kanıtların henüz bulunamadığını da eklemek gerek. Uzmanlar, uzun süre toprak altında kalmaktan yıpranan ve nemlenen zaman kapsülüne zarar vermemek adına şimdilik yalnızca x ışınlarıyla incelemelerde bulunuyorlar. Zaman kapsülünün gerçekten de Jules Verne'e ait olup olmadığı ise daha detaylı bir inceleme neticesinde ortaya çıkacak.
 
 
 
 
 
Kaynak: The Bustle
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
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