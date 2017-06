Julia Roberts HBO'nun yeni edebiyat uyarlamasında

Game of Thrones ve Big Little Lies ile edebiyat uyarlamaları konusunda büyük bir başarı yakalayan HBO şimdilerde yeni bir edebiyat uyarlamasıyla gündemde. Üstelik bu yeni uyarlamanın başrolünde hepimizin tanıdığı bir isim olacak: Julia Roberts!

Julia Roberts'ın yapımcıları arasında da yer alacağı Today Will be Different Maria Semple'ın aynı adlı romanından uyarlanıyor. Maria Semple ülkemizde, dünyada da oldukça sevile, Neredesin Bernadette? adlı romanıyla tanınıyor.

Ancak dikkatli gözler Maria Semple'ı televizyondan da hatırlayacaktır, zira aynı zamanda bir senarist olan Semple'ın Arrested Development ve Mad About You gibi dizilerde de imzası bulunuyor. Semple romanından uyarlanacak senaryoyu da kendisi kaleme alacak. Dizide Julia Roberts'ın yanı sıra kimlerin yer alacağı ve dizinin ne zaman yayına gireceği ise henüz belirsiz.

Kaynak: EW