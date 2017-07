Pulitzer Ödülü sahibi yazar Junot Díaz bu kez çocuklar için yazıyor! Yazarın Islandborn isimli resimli bir çocuk kitabı kaleme aldığı ve kitabın 13 Mart 2018'de yayımlanacağı kitabın yayıncısı Penguin Young Readers tarafından duyuruldu.

Türkçede Ve İşte Onu Böyle Kaybedersin adlı kitabıyla tanıdığımız yazar geçmişte vaftiz kızlarına verdiği sözü, her ne kadar vaftiz kızları şimdilerde 20'li yaşlarda olsa da, yerine getirmişe benziyor. "Vaftiz kızlarım henüz küçükken onlara benzeyen çocuklar hakkında bir çocuk kitabı yazmamı istemişlerdi. Benim bundan anladığım aileleri şimdilerde bulundukları yere gelmek için kıtalar aşmış; okumayı, resim çizmeyi ve sorular sormayı seven aşırı meraklı çocuklar hakkında yazmak," diyor Díaz yaptığı açıklamada.

Islandborn, Dominik Cumhuriyeti'nde doğan ve henüz bebekken oradan ayrılan Lola adlı bir kızı konu ediniyor. Ailesinin geldiği yeri çizmesi istenen bir okul ödevi karşısında Lola akrabalarının kimi eğlenceli, kimi ise trajik anıları ile ada hakkında yeni şeyler öğreniyor.

Dominik Cumhuriyet'inde doğup New Jersey'de büyüyen Junot Díaz'ın kişisel deneyimlerine de dayanan Islandborn'un çizimleri ise çizgilerine The New Yorker, Wired ve The New York Times gibi mecralarda da rastladığımız, Kolombiyalı çizer Leo Espinosa'ya emanet.

