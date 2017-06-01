Kadıköy Kitap Günleri 3-11 Haziran’da Haydarpaşa Garı’nda!

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri bu yıl dokuzuncu kez okurlarla kitapları bir araya getiriyor. Bu yıl 3-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kitap Günleri’nin evsahibi yine tarihi Haydarpaşa Garı olacak. Kitap Günleri’nin bu yılki onur konuğu ise Parasız Yatılı, 47’liler, Gül Mevsimidir gibi kitaplarıyla tanıdığımız, usta yazar Füruzan.
İmza günleri ve söyleşilerin yanı sıra kısa film gösterimlerinin de yapılacağı Kitap Günleri'ne bu yıl 180 yayınevi katılıyor. Özellikle çocuk ziyaretçiler için atölye çalışmalarının düzenleneceği de açıklandı.
Ayrıntılı bilgi için: kitapgunleri.org
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