Karşı Sanat'ta Aslı Erdoğan sergisi

16 Ağustos'tan beri tutuklu bulunan yazar Aslı Erdoğan'la çalışma yürütmüş olan sanatçılar Beral Madra ve Feyyaz Yaman, Karşı Sanat'ta gerçekleştirecekleri iki ayrı sergi ile yazara destek veriyor. Sergiler Aslı Erdoğan'ın çağdaş sanat alanında yaptığı üretimlerde odaklanıyor ve bu kapsamda Erdoğan'ın Aralık 2002-Şubat 2003 tarihleri arasında Beral Madra küratörlüğünde Borusan Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen "Kendi Portresi" sergisinde yer alan eseri ve 19 Eylül-18 Ekim 2003 tarihleri arasında Karşı Sanat’ta düzenlenen "Eksik Olan" sergisinde yer alan çalışması bir araya getiriliyor. Geçtiğimiz cumartesi açılışı gerçekleştirilen sergi 16 Aralık'a kadar Karşı Sanat'ta görülebilir.
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