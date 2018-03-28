54. Kütüphane Haftası kapsamındaki etkinliklerden biri de Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi’nde düzenlenecek. Kütüphane haftasının bu yılki teması olan "Kültürel Değişim ve Kütüphaneler” bağlamında, araştırma kütüphaneleri konuşmanın odağında olacak.
Bugün (28 Mart Çarşamba) 14.00’da başlayacak “Kültürün Pusulası: Araştırma Kütüphaneleri” başlıklı söyleşide akademisyen Tûba Çavdar Karatepe, araştırmacı Sabri M. Koz ve editör/yazar Murat Yalçın farklı kesimlerden kullanıcıların araştırma kütüphanelerinden beklentilerini ve kütüphane deneyiminin nasıl geliştirilebileceğini konuşacaklar.
Yapı Kredi Kültür Sanat binasında Loca’da düzenlenecek etkinlik ücretsiz ve herkese açık.
Ayrıntılı bilgi için: sanat.ykykultur.com.tr
SabitFikir arşivinden ek okuma: Özel Kütüphaneler 3 // Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi
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