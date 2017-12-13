Márquez'in arşivleri dünyaya açılıyor

Kolombiya'nın dünyaya armağan ettiği ünlü yazar Gabriel García Márquez'in 1948 ile 2009 yılları arasındaki edebi faaliyetlerine ilişkin 40 kutudan oluşan arşivi iki yıl evvel Teksas Üniversitesi'ne satılmıştı. Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Harry Ransom Center bu arşivini dijital ortama taşıyarak Márquez'in Yüzyıllık Yalnızlık ve Kolera Günlerinde Aşk gibi romanlarının taslaklarının da yer aldığı arşivi dünyanın erişimine açmış oldu.

(Fotoğraf: García Barcha, Rodrigo, 1959)



27.000 sayfanın taranmasıyla oluşturulan dijital arşiv yazarın ve çevresinin çeşitli yıllara ait fotoğraflarını da içeriyor. Harry Ransom Center'ın direktörü Steve Enniss ise konuya ilişkin görüşünü "Arşivinin kilidini açtıkları ve bu çalışmaları dünyanın her yerindeki okurlarına sundukları için Gabo'nun ailesine minnettarız," cümlesiyle belirtiyor.

Dijital ortamda Teksas Üniversitesinin 2.2 milyon Dolar karşılığında satın aldığı arşivin tümüne ulaşmak ne yazık ki mümkün değil. Dijital arviş yazarın tamamlanmamış son romanının on taslağını içermiyor. Arşivin dijital ortama aktarılan kısmı ise yazarın hayranlarına yalnızca bir tık mesafede.

(Yazarın 1982 tarihli Nobel Edebiyat Ödülü konuşmasına dair el yazısı notları)



Kaynak: The New York Times