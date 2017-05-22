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    22-05-2017

						
Margaret Atwood'tan yeni bir uyarlama

						

							
							

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Margaret Atwood'un Damızlık Kızın Öyküsü adlı romanından uyarlanan The Handmaid's Tale son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor. Ancak görünen o ki televizyona uyarlanacak Margaret Atwood romanları Damızlık Kızın Öyküsü ile sınırlı kalmıyor. Hulu'nun ardından, bu kez Netflix yazarın Nam-ı Diğer Grace romanını uyarlamaya hazırlanıyor.
 
 
 
1996 yılında yayımlanan Nam-ı Diğer Grace gerçek olaylara dayanan tarihsel bir kurgu. Roman, Thomas Kinnear ve hamile metresi Nancy Montgomery'nin, Kinnear'ın hizmetçileri Grace Marks ve James McDermott  tarafından öldürülmesini konu alıyor. Romandan uyarlanan Netflix yapımı dizinin başrollerini ise Sarah Gadon, Anna Paquin ve Zachary Levi paylaşıyor.
 
 
 
1843'te gerçekleşen bu hadiseyi romanına taşıyan Margaret Atwood bu romanda dişil kötülük ve sınıfsal tabakalaşmanın suça etkisi gibi temaları işliyor. Dizi 25 Eylül'de yayınlanacak.
 
 
 
 
 

Kaynak: Huffington Post
 

						

						

						
						
												

							
							

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