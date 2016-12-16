Melekler ile Yaşamak kitabının yazarı öldürüldü

Melekler ile Yaşamak adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli ofisinin bulunduğu apartmana girerken kimliği belirsiz bir kadın tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Kimliği belirsiz saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olay dün saat 18:00 sularında Kabataş, Ömer Avni Mahallesi'nde, Saadet Apartmanı önünde meydana geldi. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Erikli kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Beki İkala Erikli yakın zamanda Yeni Çağın Çocukları adlı yeni bir kitap yayımlamıştı.
Kaynak: Hürriyet
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