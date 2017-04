Mulder ve Scully ikilisini özleyenler için iyi haber: David Duchovny ve Gillian Anderson The X-Files'a bu kez sesleriyle dönüyor! David Duchovny ve Gillian Anderson The X-Files'ın yeni sesli kitabına sesleriyle katılıyorlar. The X-Files: Cold Cases adını taşıyan bu yeni sesli kitap Joe Harris ve Chris Carter imzalı çizgiromana dayanıyor ve hikayenin arka planına odaklanıyor.

X-Files: Cold Cases 18 Haziran'da, Audible adlı platform üzerinden satışa sunulacak.

Kaynak: Bookriot