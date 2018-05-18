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    18-05-2018

						
Murakami uyarlaması Burning Altın Palmiye'nin favorisi

						

							
							

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Haruki Murakami'nin "Barn Burning" adlı öyküsünden sinemaya uyarlanan Burning, Cannes Film Festivali'ndeki dünya galasının ardından eleştirmenler arasında büyük heyecan yarattı.
 
Güney Kore'nin en önemli yönetmenlerinden Lee Chang-dong'un imzasını taşıyan film, Screen dergisinin bir Cannes geleneği olan yıldız tablosunda gelmiş geçmiş en yüksek ortalamaya ulaştı (4 üzerinden 3,8) ve şimdiden merak uyandırdı.
 
Burning, sınıflar arası gerilimlerden beslenen bir kara film. Secret Sunshine (2007) ve Poetry (2011) gibi filmleriyle uluslararası  arenada sayısız ödül alan Lee Chang-dong'un bu kez başyapıtına imza  attığı konusunda pek çok eleştirmen hemfikir.
 
Burning'in Cannes'daki gösterimi için hazırlanan üçlü afiş çalışması
 
Burning'in Cannes'ın en büyük ödülü olan Altın Palmiye'ye uzanıp uzanamayacağını 19 Mayıs Cumartesi akşamı gerçekleşecek ödül töreninde göreceğiz. Altın Palmiye'ye karar verecek jüride bu yıl Cate Blanchett (jüri başkanı), Denis Villeneuve, Andrey Zvyagintsev, Chang Chen, Ava DuVernay, Robert Guédiguian, Khadja Nin, Léa Seydoux ve Kristen Stewart yer alıyor.
 
19 Mayıs akşamı, bir başka önemli edebiyat uyarlaması da ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Terry Gilliam'ın yıllar boyu türlü uğursuzluklar nedeniyle hayata geçiremediği Don Kişot projesi, sonunda mutlu sona ulaşacak gibi gözüküyor.
 
Adam Driver, Jonathan Pryce ve Stellan Skarsgård'ın başrolünde yer aldığı The Man Who Killed Don Quixote, Gilliam'ın 20 yıllık tutkusu ve türlü badireler atlattıktan sonra, Cannes'ın kapanış filmi olma onuruna ulaşmak Gilliam'ın içini bir nebze soğutacaktır umarız!
 
The Man Who Killed Don Quixote'den bir kare
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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Murakami uyarlaması Burning Altın Palmiye'nin favorisi

					

				

				
				

					
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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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