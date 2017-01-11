Murakami'nin yeni romanının ismi açıklandı!

Japon yayıncı Shinchosha Publishing geçtiğimiz aylarda Haruki Murakami hayranları için sevindirici bir haber vermiş ve Murakami'nin yeni kitabının şubat ayında raflarda olacağını açıklamıştı. Ancak kitabın kesin yayım tarihi, adı ve konusu hakkında ayrıntıya girilmemişti. Hans Christian Andersen Ödülü törenine katılan Murakami de, bu yeni romanını kısaca, "Çok tuhaf bir öykü," olarak tanımlamakla yetinmişti...

Ancak, vakit yaklaştıkça ayrıntılar da belli olmaya başladı. Japon yayıncı Shinchosha Publishing, romanın ismini açıkladı: Killing Commendatore. Ayrıca kitabın 24 Şubat'ta iki cilt halinde yayımlanacağı da gelen haberler arasında.

Kaynak: The Mainichi





Killing Commendatore

Killing Commendatore

Killing Commendatore